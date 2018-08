Empfingen Empfinger kämpfen sich eisern durch

Für die drei Empfinger hieß es wieder, möglichst schnell von der Passhöhe Richtung Rhonetal abzufahren. Hier konnten die Teilnehmer wählen, ob sie die Abkürzung über den Furkapass direkt zum Ziel nehmen. Und die nutzte Kurt Fischer. Nach 120 Kilometer und 3675 Höhenmeter war er im Ziel. Verständlich, nimmt er doch schon am kommenden Wochenende beim Ötztalradmarathon teil.

Für Kolb und Müller wartete noch der Nufenenpass, mit seinen 2478 Meter Höhe das Dach der Tour. Das Wetter wurde nicht besser und der durchgehende zwölf-prozentige- Anstieg zur Passhöhe war eine Herausforderung. Am Straßenrand standen verdutzte Rindviecher, die wahrscheinlich die vorbeifahrenden Radler für selbige hielten.

Durchgefroren folgte die lange Abfahrt nach Airolo im Tessin. Auch hier konnten die Teilnehmer entscheiden, ob sie tatsächlich die anschließenden Pässe Lukmanier und Oberalb noch fahren oder den kürzeren Weg über den Gotthardpass nehmen. Da für den Nachmittag Dauerregen für die ganze Schweiz vorausgesagt war, entschieden sich die beiden für den kürzeren Weg über den Gotthardpass. Nur noch 25 Kilometer standen an. Aber: 1000 Höhenmeter auf zwölf Kilometer – auf der Tremola, der legendäre Kopfsteinpflaster-Aufstieg auf der alten Gotthardpassstraße. Dazu noch stürmischer Gegenwind. Immer öfter hielten Radler an, gönnten den müden Beinen eine Pause. Andere schoben und fragten sich: Was mache ich hier eigentlich? Irgendwie kamen dann doch oben alle an. Auch hier das gleiche Bild. Graupelschauer, dichter Nebel, gefühlte fünf Grad minus. Eine letzte Abfahrt in Richtung Ziel folgte. Nach 160 Kilometer und fast 5100 Höhenmeter waren auch die beiden Empfinger im Ziel. Durchgefroren, aber glücklich.