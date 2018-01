Empfingen Empfinger helfen mit Erbsenstroh aus

Auch sie bauen auf einer kleinen Fläche ihren Weizen extra für die Fasnet an und bewahren sich das Stroh auf. Beide Strohbären liefen später beim Umzug mit. Besser gesagt wurden sie, wie es Brauch ist, von anderen Narren mit der Peitsche angetrieben. Nach mehreren Stunden unter der schweren Verkleidung befreite man die Läufer, sie wurden "ausgeschnitten".

"Früher waren Strohbären häufig zu sehen, weil es die billigste Art der Verkleidung war", erklärte Werner Baiker vom "Kulturerbe Strohvermummung". Er wohnt in Sulz am Neckar und ist Strohbär-Experte. Zuletzt half er sogar in Frankreich, einen Strohbären zum Leben zu erwecken. "Der Strohbär hat mich schon als Kind fasziniert", sagte Baiker. Dass sie rar geworden sind, begründet er mit der "Ästhetisierung der Fasnet", die in den 50er-Jahren schöner und sauberer werden sollte. Dass ein solcher Bär brennen könnte, sei fast unmöglich. Aber das Stroh könne nach einem Regen mitunter schon einmal zwei Wochen nach dem Umzug noch auf der Straße kleben. Der Strohbär, so Baiker, stamme aus den unteren sozialen Schichten, weshalb es kaum Literatur über ihn gebe. Die älteste Erwähnung stammt nach seiner Kenntnis aus Wurmlingen im Jahr 1852. Darin werde beschrieben, wie ein Mann, in Stroh gewickelt und von Instrumenten begleitet, von Haus zu Haus geht und Gaben erbittet: Eier, Schmalz und Mehl. Die Tradition könnte laut Baiker von den Sinti und Roma beeinflusst sein, die einst mit tanzenden Bären durch die Flecken zogen und Gaben erbaten.

Nicht nur Kiebingen, auch andere Orte haben sich wieder dieser Tradition zugewendet, etwa die Narren in Hirschau. "Strohbären sind in Süddeutschland, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und vor allem in Hessen wieder verstärkt zu finden", sagte Baiker. Auch in Frankreich, England, Italien, und einigen osteuropäischen Ländern wie Polen und Tschechien gebe es ähnliche Traditionen.