Empfingen Empfingen vom Mond aus zu sehen

Empfingen. Auf den ersten Blick sieht der Stand der Gemeinde Empfingen auf der Horber Neckarwoche ganz gewöhnlich aus: Mitarbeiter des Rathauses, Gemeinderäte und Mitglieder des Jugend- und Kulturvereins (JKV) beantworten den Besuchern Fragen über Empfingen, verteilen die neue Broschüre und Gummibärchen. Doch Bürgermeister Ferdinand Truffner und der JKV hatten noch eine nicht alltägliche Idee: Das Aftermovie der diesjährigen Beatparade kann durch eine VR-Brille (Virtual Reality) angeschaut werden. Kaum hat man die Brille auf, wird klar, dass es nicht nur um die Beatparade geht, sondern um eine einzigartige Perspektive auf Empfingen. Während die ersten Szenen der Beatparade über den Bildschirm laufen, fällt der Blick auf die ungewöhnliche Umgebung rund um die virtuelle Leinwand: Der Betrachter sitzt auf einem Kinosessel mitten in einer steinigen, öden Landschaft. Dann fällt plötzlich die Erde auf, die rechts vom Bildschirm am Himmel steht. Schnell wird klar: Man befindet mich auf dem Mond. Da ist der eigentliche Film schon fast Nebensache. Denn die Mondlandschaft mit Blick auf das Weltall nimmt auch kein Ende, wenn man den Blick nach oben und zur Seite wendet. Am Sternenhimmel ist sogar eine Galaxie zu entdecken. Rechts und links stehen noch weitere Kinoseesel im Astronautenstil. Sie sind aber noch unbesetzt. Eine einzigartige Gelegenhit, sich ganz in Ruhe auf dem Mond zurückzulehnen. Schade, dass die Vision schon nach wenigen Minuten vorbei ist.

Die Brille abgenommen, findet man sich auf der Couch am Stand der Gemeinde Empfingen wieder. Gemeinderat Achim Walter hat gerade seine Schicht und sagt über das Virtual-Reality-Erlebnis: "Das soll nicht heißen, dass Empfingen hinter dem Mond liegt, sondern eher, dass Empfingen sogar vom Mond aus sichtbar ist." Anhand des Themas Beatparade solle die Vielfalt der Gemeinde präsentiert werden. Auch Bürgermeister Truffner gefällt die VR-Brille. Als er dem JKV die Idee vorgeschlagen habe, sei der Verein sofort begeistert gewesen.