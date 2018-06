Empfingen Empfingen als Tor zum Schwarzwald?

Integration ist erfolgreich

Die Integration der Flüchtlinge im Ort verlaufe völlig geräuschlos, betonte Truffner, auch dank des rührigen Arbeitskreises Asyl. Derzeit gibt es 40 Betreute, die alle in Privatunterkünften wohnen, berichtete Gabriele Reich, mit einer Ausnahme seien alle in Arbeit. In diesem Zusammenhang kam das Thema Facharbeitermangel zur Sprache. Was den Bedarf an Arbeitskräften betrifft, plane die Koalition ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, um mehr Facharbeiter aus dem Ausland zu gewinnen, betonte Staatssekretär Fuchtel.

Die Pläne für eine Ortsumfahrung möchte die Gemeinde ab nächstem Jahr wieder intensiver verfolgen, erläuterte der Bürgermeister, weshalb man schon bei der Regierungspräsidentin vorgesprochen habe. Mit einer Umfahrung ließe sich die innerörtliche Entwicklung noch besser gestalten, stimmte Fuchtel zu, damit könnte Empfingen mehr Atmosphäre im Ort schaffen.

Ein attraktiveres Empfingen könne sicher auch dazu beitragen, die Tourismuslandschaft im Nordschwarzwald schon an der Autobahn besser darzustellen, so Fuchtel. Empfingen sei breit aufgestellt, aber es sei allemal besser, auf mehreren Füßen zu stehen, also durchaus auch auf Tagestouristen zu setzen. Darüber lohne sich nachzudenken.