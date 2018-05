Empfingen Eis-Mobil macht Halt in Ortsmitte

Empfingen - Bürgermeister Ferdinand Truffner möchte den Empfinger Ortskern im Sommer zu einem attraktiven Aufenthaltsort machen. Deswegen hat er für Freitag, 18. Mai, einen Eiswagen bestellt. In einer E-Mail an unsere Redaktion schreibt Truffner: "Unser Ortskern hat seinen Charme und sollte diesen natürlich auch bewahren können – weshalb neue Ideen und Angebote trotzdem aber geschaffen werden sollen. Stichwort Sommer: Im Sommer fehlt es bekanntlich an einer Eis-Diele im Ort beziehungsweise an einer geöffneten Eis-Diele."