Empfingen Dürfen auch Mädchen Rußhexe sein?

Empfingen. Die beiden "Professoren" Werner Baiker und Werner Eggenweiler hatten die Trachten von vier Empfinger Fasnetsfiguren mitgebracht und aufgebaut, so den Weißnarren (auch bekannt als Schantle), das Osterbachmännle, die Empfinger Saiwaldhexe und die Ruaßhexe. Zunächst wurde zusammengetragen, was den Kindern alles zur Fasnet einfällt. Jedes Kind war aufgefordert, etwas zu berichten über Fasnet in Empfingen, in der Umgebung, in Baden-Württemberg und allgemein. Wichtigstes Thema war aber die Fasnet in Empfingen, wozu die Schüler doch einiges wussten. "Habt ihr schon Umzüge gesehen? Wann kommen die Rußhexen?", so Fragen der Professoren. Die Kinder selbst wollten wissen, ab welchem Alter man eine Rußhexe sein darf, ob auch Mädchen und Frauen Rußhexen sein dürfen. Die Antwort dürfte für die Mädchen ernüchternd gewesen sein, denn nur Männer können nach Angaben der Fasnetsexperten in die Figur der Rußhexe schlüpfen. Dafür müssen sie mindestens 16 Jahre alt sein.

Von Werner Eggenweiler war zu erfahren, dass Masken und Häs im Eigentum der Narrenzunft sind. Dieses Jahr wurden alle 220 Masken und Häs "ausverkauft" (ausgeliehen). Zu allen Begriffen hatte Werner Baiker noch Informationen parat. Anschließend durften fünf Kinder in die mitgebrachten Häs schlüpfen und die Masken dazu aufsetzen. Nachdem sie den Spruch "Hoorig, Hoorig ist die Katz, und wenn sie nicht hoorig ist, dann frisst sie koine Mäus" gelernt hatten, gab es in der Aula noch einen kleinen Fasnetsumzug.

Anschließend gab es noch einen Bogen mit Empfinger Fasnetsfiguren zum Ausschneiden. Knellervadder Siegfried Lutz brachte frische Fasnetsküchle vorbei, die bald vertilgt waren. Die "Fasnetsprofessoren" waren zum 14. Mal in der Empfinger Schule – 2005 zum ersten Mal. Sie haben die Kinder gebeten, als Narrensamen beim Umzug in Empfingen am 11. Februar mitzulaufen.