Empfingen DJ ATB ist Star-Gast der Beatparade

Das Beatparade-Organisationsteam des Empfinger Jugend- und Kulturvereins (JKV) machten es spannend. Lange hielten sie ihren Top-Headliner für das Festival am Abend der Beatparade auf dem Festplatz geheim. Doch jetzt ist es offiziell: ATB, bekannt durch seine legendären Titel, die sich zwischen Dance und Trance bewegen, kommt nach Empfingen. Zu seinen bekanntesten Titeln gehören "9 PM" (1998), "Let U Go" (2001), "You’re Not Alone" (2002) und "Ecstasy" (2004). Sein erstes Album "Movin’ Melodies" veröffentlichte er 1999, das bisher letzte Album "neXt" hat er 2017 veröffentlicht. Seine aktuellste Single hat er gemeinsam mit dem DJ Markus Schulz im März dieses Jahres veröffentlicht. Der Titel im Trance-Stil nennt sich "Heartbeat".

Auf der Internetseite der Beatparade schreiben die Empfinger über ATB: "Die Dance-Szene in der heutigen Zeit noch entscheidend zu beeinflussen, gelingt in der Tat nur sehr wenigen Künstlern – zu groß ist die Anzahl an Artists und noch größer die Masse an Output. André Tanneberger allerdings bewegt sich seit nunmehr 15 Jahren abseits dieser Entwicklung. Ein Geheimrezept verfolgt er dabei nicht. Denn er gehört definitiv zu jenen Künstlern, die sich schwer kategorisieren lassen. Sein Tour-Kalender reicht von den USA nach Asien und wieder über den gesamten Erdball zurück, die Festivals von Electric Daisy Carnival über Creamfields bis hin zur Nature One. Seine Residency ist der weltweit bekannte Marquee Club in Las Vegas, USA."

Auch drei weitere Headliner, die am Abend nach der eigentlichen Beatparade die Bühnen auf dem Empfinger Festplatz bespielen werden, hat das Beatparade-Team bekannt gegeben: "Ran-D" ist ein niederländischer Hardstyle-DJ. Einen weiteren niederländischen Touch bekommt die Beatparade durch das Duo "Bassjackers".