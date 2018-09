Empfingen Der Sommer heißt dort "Daefrika"

Empfingen. Die Empfingerin Lea Zimmermann lebt seit Ende Februar in der südkoreanischen Stadt Daegu bei einer Gastfamilie. In einer E-Mail an unsere Redaktion berichtet sie, wie es ihr in dem Land gefällt: "Zuerst muss ich sagen, Südkorea ist das beste Land in dem ich je war. Die Landschaften sind einfach überwältigend und am liebsten würde ich für immer hier bleiben."

Von Anfang an habe ihr jeder erzählt, dass Daegu im Sommer die heißeste Stadt in Südkorea ist und sie habe gedacht, dass die Menschen vielleicht etwas übertreiben, doch leider sei es wahr. Zimmermann erzählt: "Es gibt sogar ein bestimmtes Wort für den Sommer hier und dieses Wort ist in ganz Südkorea bekannt: Daefrika (Daegu + Afrika). Wir hatten meistens schon kurz vor der Mittagszeit 27 bis 30 Grad Celsius, einer der höchsten Werte war 43 Grad. Aber gefühlt war es viel wärmer."

Die Sommerferien seien in Südkorea längst nicht so lang wie in Deutschland. "Hier haben die meisten Schulen zwei bis drei Wochen Ferien, jedoch ist die schulische Leistung hier so hoch, dass die Schüler zur Sommerschule gehen und dort täglich bis zu 11 Stunden lernen", sagt sie.