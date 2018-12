Empfingen Bunter Hahn begeistert Preisrichter

E m pfingen. Nachdem Martin Eberwein bereits bei der Lokalschau in Empfingen in der Sparte Wassergeflügel das beste Tier stellte und damit Vereinsmeister wurde, ging es mit den Erfolgen bei Ausstellungen regional und bundesweit weiter. So wurden bei der gemeinsamen Landesschau der Züchterverbände Württemberg und Baden in Villingen seine Toulouser Gänse württembergischer Meister. Die vier besten Tiere bekamen 384 Punkte und der Empfinger Zuchtwart wurde dafür mit dem gelben Band aus Baden belohnt.

Dem 39-jährigen Martin Eberwein gelang es bei der Schau in Hannover mit seinen Toulouser Gänsen erneut, den Meistertitel zu holen- und dies bereits zum achten Mal. Der Titel eines Deutschen Meisters ging bereits 2005, 2009 sowie 2013 bis 2018 nach Empfingen. Martin Eberwein ist schon seit seiner Jugendzeit Mitglied beim Kleintierzuchtverein Empfingen und ist wohnhaft in Betra.

Bei der Schau in Hannover wurden insgesamt rund 18 000 Tiere ausgestellt. Bei der Deutschen Junggeflügelschau in Hannover und der angeschlossenen Deutschen Meisterschaft VHGW (Verband für Hühner, Groß- und Wassergeflügel) wurden seine Toulouser Gänse mit 385 Punkten mit der besten Bewertung ausgezeichnet. Das beste Tier bekam die Note vorzüglich mit 97 Punkten. Als besondere Auszeichnung durfte Eberwein das blaue Band zweifach in Empfang nehmen. Insgesamt ein Traumergebnis bei der vorgeschriebenen Bewertung. Er züchtet bereits seit 2000 Toulouser Gänse, deren Züchtung einst in Südfrankreich begann. Die Züchtung sei recht selten und sehr schwierig, weil die Tiere relativ groß und schwer sind. Zum erfolgreichen Jahresabschluss hat Eberwein mit Brahma an der Rassegeflügelschau in Leipzig teilgenommen, wo 43 000 Tiere ausgestellt wurden. Groß war seine Freude über die Tatsache, dass seine Tiere 382 Punkte und damit auch die Deutsche Meisterschaft holten. Herausragend war die Bewertung einer Henne mit 97 Punkten. Für einen Spitzenhahn gab es mit ebenfalls 97 Punkten eine Jubiläumsmedaille. Die Preisrichter sprachen begeistert von dem Spitzenhahn wegen seiner Farbe und der besonderen Schwierigkeit beim Züchten. Er ist blau-silberfarbig gebändert mit Orangerücken aus der Zucht von 130 Küken.