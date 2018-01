Der Empfinger Hallenfußball-Cup ist am Dienstag um 18 Uhr von Bürgermeister Ferdinand Truffner (Mitte) gemeinsam mit Ralf Schima (links), 1. Vorstand der Sportgemeinschaft Empfingen (SGE) und Alfred Schweizer (rechts), Präsident des Sportkreises Freudenstadt, in der Tälesee-Halle eröffnet worden. Die Eröffnungspartie trugen der SV Felldorf/Bierlingen und die TSG Wittershausen gegeneinander aus. Das Hallenturnier wird am heutigen Mittwoch, 10. Januar, ab 18 Uhr fortgesetzt. Nachdem der SV Hirrlingen nun noch am Turnier teilnimmt, spielen 24 Teams in vier Gruppen um den Turniersieg. Auch der Bezirksligist Empfingen I ist am heutigen Mittwoch im Einsatz. Empfingen trifft dabei auf den SV Hirrlingen, TSV Haitersbach, SGM Deisslingen-Lauffen, SV Gruol und SV Bondorf. Der Sieger qualifiziert sich für die Finalrunde am kommenden Samstag. Insgesamt tragen am Samstag die 16 besten Teams der Vorrunde ab 14 Uhr die Endrunde aus. Die Finalspiele beginnen um 19.50 Uhr, das Endspiel um den Siegerpokal ist auf 21.56 Uhr angesetzt. Foto: Begemann