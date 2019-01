Empfingen Bauunternehmen Kleindienst ehrt verdiente Mitarbeiter

Begonnen hatte er dort am 1. September 1988 mit einer Ausbildung als Maurer. Danach musste er zur Bundeswehr, bei der er den Lastwagen-Führerschein und den Bagger-Führerschein machte. Nach der Bundeswehr ging es zurück zum Bauunternehmen Kleindienst. In Sigmaringen absolvierte er noch einen Vorarbeiterlehrgang und in 2000 den Kranführer-Lehrgang.

Tobias Hellstern ist ein Allround-Mann. Er ist als Lastwagenfahrer eingesetzt und hat die Leitung des Bereiches Tiefbau. Er gehe sehr sorgsam mit Maschinen und Materialien um, so ein anerkennendes Lob. Auch wird seine Verlässlichkeit sehr geschätzt.

Geschäftsführer Phillip Schaal dankte dem Jubilar für die langjährige zuverlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit: "Wir können stolz auf solche langjährigen Mitarbeiter sein, welche für den Betrieb durch ihre Erfahrungen unverzichtbar sind." Als Dank überreichte er an Hellstern eine Urkunde der Handwerkskammer Reutlingen mit einem persönlichen Geschenk.