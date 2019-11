Empfingen Band von Antenne 1 spielt beim Dorffest

Beim Dorffest 2020 soll die Band einen großen Auftritt haben. Truffner sagt: "Sie werden fünf Stunden lang spielen." Das Dorffest soll damit zusätzlich zur traditionellen Note noch ein Pop-Element bekommen. Die Empfinger Musikvereine- und Kapellen bleiben nach wie vor Bestandteil des Dorffests. Weitere Details gibt Truffner noch bekannt.

Die Festival-Zukunft in Empfingen bleibt spannend. Denn auch für 2021 hat Truffner bereits von einem möglichen Festival gesprochen. Näheres wolle er zu gegebener Zeit bekannt geben. Zusätzlich zur Beatparade, die sich in den 20 Jahren ihres Bestehens zu Deutschlands größter Techno-Parade entwickelt hat, werden die Empfinger auch in Zukunft einiges zu feiern haben. Im Jahr 2022 steht zusätzlich noch das Ortsjubiläum 1250 Jahre Empfingen an. Dazu kreiert die Gemeinde derzeit eine Festkollektion.