Empfingen Bärbel Schindler: ein "buntes, fröhliches Morgenkonzert"

Einen bunten Frühlingsstrauß an Melodien präsentierten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule, dies auf unterschiedlichen Instrumenten, alleine, zu zweit und in einer Gruppe. "Lassen Sie sich für einen schönen Frühlingstag mit diesem bunten, fröhlichen Morgenkonzert inspirieren", sagte Bärbel Schindler, Leiterin der Musikschule, in ihrer Begrüßung.

17 Schüler sind dabei

17 Musikschüler zeigten ihr Können. Den Auftakt machte Malinda Edelmann mit "Nocturne" in Es-Dur op. 9 Nr. 2 von Chopin. Sie spielt bereits seit zehn Jahren Klavier. Weitere Vorträge gab es von Sarah Sprauer mit "Rendez Vous" auf der Gitarre, Laura Doll begleitete die Gitarre mit ihrem Gesang, "Here comes the Sun" von den Beatles, so ihr Stück. Nils Brändle und Thore Brändle, Dennis Marko und Xenia Hermann zeigten am Klavier ihr Können. Ferdinand Dieringer trug gleich zwei Stücke vor: "Kleines Preludium" in C-Dur und "Halleluja" mit seiner Gitarre.