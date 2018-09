Empfingen Abteilungsleiter Teichert: "Alle haben geschwitzt"

Vorab gab es eine theoretische Unterweisung in die Regeln. Danach durften sich die zwölf Kinder im Rahmen eines Turniers messen. Mehrere Spiele mussten absolviert werden, galt es doch "jeder gegen jeden" zu spielen, immer zwei Sätze. Bei einem Unentschieden musste ein dritter Satz entscheiden.

Die Bestplatzierten der Plätze eins bis sechs kamen in einer Gewinnerrunde, die Platzierten der Plätze sieben bis zwölf in eine Verliererrunde. Als Dank gab es Urkunden und kleine Preise. Abteilungsleiter Manfred Teichert in seiner kleinen Laudatio: "Alle haben geschwitzt. Es gab sehr interessante Spiele." Teichert, der dieses Sommerferienevent wieder organisiert und geleitet hat, unterstützt von Viktor Schmalz und Kevin Irion, würde gerne eine Kinder- und Jugendmannschaft aufbauen. Wer Interesse am Tischtennis hat, kann sich bei Teichert unter Telefon 07485/1367, melden. Training ist dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr.