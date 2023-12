EM-Team Spanien in Donaueschingen: Öffentliches Training, Fans, Ernährungsberater und Medien

1 Der Schwarzwald-Baar-Kreis freut sich jetzt schon auf den EM-Teilnehmer Spanien, der sich auf jeden Fall im Öschberghof nicht komplett abschirmen wird. Foto: Li Gang

Im Januar wird der Spanische Fußballverband den Ablauf für die Mannschaft während der Europameisterschaft in Donaueschingen konkretisieren. Viele Fans werden erwartet.









Am 9. Juni wird das spanische Nationalteam sein EM-Quartier im Donaueschinger Öschberghof beziehen. Gebucht hat der Königlich-Spanische Fußballverband für rund vier Wochen. Wohl schon im Januar wird der Ablauf auf der Baar von den Verantwortlichen in Spanien noch mehr konkretisiert werden. Für Spanien beginnt die EM am 15. Juni mit dem ersten Gruppenspiel in Berlin gegen Kroatien. Es gibt einige interessante Fragen.