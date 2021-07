Kritik an Helios Ehepaar wird abends abgewiesen – Rottweiler Klinik verspricht Aufklärung

Wohin in einem medizinischen Notfall am späten Abend? Ein älteres Ehepaar suchte die Helios-Klinik in Rottweil auf und erlebte sein blaues Wunder, so schildert es die Frau im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Klinik versucht, den Fall aufzuklären.