1 Die neue Madonna wurde nun im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes gesegnet. Foto: Bantle

Religion: Gottesdienst in der Elsenaugrotte in Kappel

Niedereschach-Kappel. Viele Monate nach ihrer Zerstörung (wir berichteten) steht zur Freude vieler Menschen die Madonna wieder in der bekannten Lourdesgrotte, der Elsenau in Kappel.

Licht von 800 Kerzen

Die neue Madonna und alle Menschen welche die Elsenau besuchen, wurden nun im Rahmen des Gottesdienstes an Maria Himmelfahrt gesegnet.

Diakon Christian Müller-Heidt und Gemeindereferent Michael Käfer freuten sich gemeinsam mit zahlreichen Mitfeiernden darüber, dass der Wallfahrtsort Elsenau zwischen Kappel und Obereschach gelegen, nun endlich wieder eine richtige Madonnenstatue hat. Ein Ensemble der Trachtenkapelle Kappel gestaltete dazu das musikalische Programm.

"In der Elsenau berühren sich Himmel und Erde", so beschrieb Gemeindereferent Käfer die Stimmung, welche so viele Menschen aus der Region immer wieder an diesen Ort zieht. Ein beeindruckendes Lichtermeer aus 800 Kerzen in der Felsenwand der Elsenau prägte diesen Gottesdienst. Viele helfenden Hände hatten im Vorfeld dazu beigetragen, dass die Elsenau nach mehreren Überflutungen wieder begehbar wurde und so weiter ein Ort der Ruhe und des Gebetes für viele Besucher bleiben kann.

Damit die Elsenau, die inzwischen 133 Jahre besteht, auch für kommende Generationen solch ein Ort bleibt, wird es in den kommenden Jahren einiger Renovierungs– und Gestaltungsarbeiten bedürfen, so Diakon Christian Müller-Heidt.