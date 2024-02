Elektroautobauer: Tesla fährt Produktion nach Zwangspause wieder komplett hoch

1 Tesla musste die Produktion in Grünheide bei Berlin für mehrere Tage weitgehend stoppen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Tesla musste wegen der Lage im Roten Meer die Autofertigung in Grünheide bis auf wenige Bereiche ruhen lassen. Nun soll die Produktion wieder komplett laufen.









Link kopiert



Grünheide - Der US-Elektroautobauer Tesla hat die Fertigung in seinem Werk in Grünheide bei Berlin nach einer Zwangspause wegen der unsicheren Lage im Roten Meer wieder komplett hochgefahren. Die Produktion sei mit der Nachtschicht wieder in vollem Umfang aufgenommen worden, teilte Tesla der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Unternehmen hatte bereits vorher darauf hingewiesen, dass alle notwendigen Produktionsteile ausreichend vorhanden seien.