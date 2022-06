Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Trier Liveticker: Schaffen die Blauen doch noch den Aufstieg?

Es ist angerichtet: Das dritte Spiel in der Relegationsrunde entscheidet über den Aufsteiger in die Regionalliga. Die Stuttgarter Kickers müssen am Dienstagabend bei Eintracht Trier gewinnen, sonst bleiben sie Oberligist. Zum Liveticker.