Eklat in VS: Zu viel gearbeitet – KV droht Kinderarzt Stefan Röser mit Strafe

Eklat in VS

1 Stefan Röser ist Kinderarzt mit Leib und Seele – und jetzt stinksauer auf die Kassenärztliche Vereinigung. Foto: Cornelia Spitz

Er wollte doch nur für seine Patienten da sein und hat deshalb weit über die vorgeschriebene Arbeitszeit hinaus gearbeitet. Doch jetzt soll der Schwenninger Kinderarzt Stefan Röser dafür bestraft werden. Für ihn ist das Maß voll.









Stefan Röser ist Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin mit Leib und Seele. Tagein, tagaus steht er in seiner Praxis in der Alleenstraße für die großen und vornehmlich kleinen Patienten bereit. Auf die Uhr geschaut hat er dabei nie. Was nötig war und ging, das wurde gemacht.