Eisrettung am Schömberger Stausee: „Bei einem Eiseinbruch zählt jede Sekunde“

1 Die Feuerwehr Schömberg übte gemeinsam mit dem DLRG für den Fall, dass eine Person ins Eis auf dem Schömberger Stausee einkracht. Foto: Feuerwehr Schömberg

In den Wintermonaten ist es verboten, den zugefrorenen Stausee zu betreten – schließlich besteht im Falle eines Eiseinbruchs Lebensgefahr. Lucas Mager von der Feuerwehr Schömberg und Markus Maucher vom DLRG erklären, was in einem solchen Fall zu tun ist.









Die eisig kalten Temperaturen unter null Grad haben in den vergangenen Tagen den Schömberger Stausee komplett gefrieren lassen. Die glänzende Eisdecke mag so manchen dazu verleiten, auf dem See spazieren zu gehen oder eine Runde mit den Schlittschuhen zu drehen. Doch damit bewegt man sich sprichwörtlich auf ganz dünnem Eis. „Es ist lebensgefährlich die Eisdecke des Stausees zu betreten“, mahnt Lucas Mager, Abteilungskommandant der Feuerwehr Schömberg. „Egal wie dick sie erscheint“. Vor allem am Randbereich ist die Eisschicht besonders dünn und meist nicht tragfähig. Hinzu kommt, dass dem Stausee konstant Wasser entnommen wird und sich so eine Luftschicht zwischen Wasseroberfläche und Eisschicht bildet, die sich möglicherweise setzt.