Eishockey Wild Wings verlieren wieder - diesmal in Köln

Ins zweite Drittel startete Schwenningen erneut wenig verheißungsvoll. Zwar kamen die Wild Wings in der 21. Minuten zu ihrem ersten Powerplay – Genoway hatte Andrée Hult gehalten und musste in die Box­ – doch Profit sollten sie daraus nicht schlagen. Jussi Timonen ließ sich in der neutralen Zone den Puck von Felix Schütz abluchsen. Dieser lief gemeinsam mit Alexander Oblinger auf Wölfl zu, schloss aber selbst ab. Marc El-Sayed, der Wölfl zur Hilfe eilen wollte, fuhr in diesem Moment seinen eigenen Keeper um –­ der Puck prallte unglücklich an El-Sayeds Kufe ab und rutschte unter Wölfls Bein hindurch ins Tor.