Eishockey Wild Wings verlieren gegen Grizzlys

Ilya Sharipov ersetzte ab dem zweiten Drittel den glücklosen Strahlmeier, doch ein Ruck ging nicht durch die Schwenninger. Bemühungen ja, echte Leidenschaft nein. Thompson lehnte mit verschränkten Armen an der Bande, Zuversicht sieht anders aus.

Als Sebastian Furchner (38.) die fehlende Disziplin von Troy Bourke mit dem 4:0 bestrafte, hatten einige Zuschauer eine klare Meinung. "Wir haben die Schnauze voll" und "Rumrich raus", so wurde der Manager – nicht aber der Coach – kritisiert. "Das kann ich nicht ändern", so Rumrich dazu später. "Was wir hier abziehen, geht gar nicht", ordnete Stürmer Maximilian Hadraschek die Leistung nach 40 Minuten realistisch ein. Wenig Neues im Schlussdrittel: Wolfsburg verwaltete ohne große Mühe den Vorsprung. Daran änderten auch einige gute Möglichkeiten der Wild Wings nichts.

Kurze Zusammenfassung: Schwenningen spielte am Sonntag eben wie ein Tabellenletzter. Und dies eine Woche nach dem grandiosen Derby. Diese Situation ist also nicht nur eine Frage des Trainers, sondern auch der Spieler! Führungsqualität auf dem Eis, mutmachende Körpersprache: Fehlanzeige. So sah es auch Rumrich, der die Spieler in die Pflicht nahm: "Diese sind nun gefordert!"

"Wenn die Top-6-Spieler ihr Potenzial nicht abrufen, kann man nicht gewinnen. Und dies in so einem extrem wichtigen Spiel", war Thompson sichtlich niedergeschlagen. Der Brite gab sich aber auch kämpferisch: "Natürlich glaube ich, dass mir die Spieler weiter vertrauen."

Wild Wings – Grizzlys 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Tore: 0:1 Machacek (5:27/5:4), 0:2 Olimb (12:25), 0:3 Valentin (17:13), 0:4 Furchner (37:56/4:5).

Strafen: Wild Wings 14 – Grizzlys 6.

Schiedsrichter: Kilian Hinterdobler (Bad Tölz), Marian Rohatsch (Lindau).

Zuschauer: 3108.

