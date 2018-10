Eishockey Wild Wings kassieren elfte Niederlage in Folge

Der zweifache Schwenninger Torschütze Anthony Rech war enttäuscht: "Wir haben gut gespielt, aber wir brauchen endlich Punkte." Kurz vor der Partie gab es bewegende Momente. Der gebürtige Doppelstädter und Nationalspieler Yannic Seidenberg (München) wurde bei Standing Ovations der Zuschauer für sein 900. DEL-Spiel – auch im Beisein von Bundestrainer Marco Sturm – geehrt. Dies alles ausgerechnet gegen seinen Heimatverein Schwenningen.

Bei den Wild Wings gab der lange verletzte Angreifer Kai Herpich sein Saisondebüt – dafür fehlte Tobias Wörle neben Philip McRae und Markus Poukkula.

In den ersten beiden Strafzeiten, die die Wild Wings schadlos überstanden, bewiesen die Gäste, warum sie immer noch das beste Unterzahlteam der Liga aufweisen. Die Schwenninger fanden gut ins Spiel. Die Strategie von Trainer Pat Cortina, sehr präsent zu sein, hart zu spielen, ging rasch auf. Bei einem Konter trat Anthony Rech blitzschnell an und "bretterte" seinen Schuss (16.) über die Fanghand von Münchens Schlussmann Danny aus den Birken zur 1:0-Führung in den Kasten der Gastgeber.