Eishockey Wild Wings holen Pat Cannone

Die erste Nachricht ist die Verpflichtung des bisherigen Ingolstädter Angreifers Pat Cannone (32). Damit hat Schwenningen die Kaderplanung für die kommende DEL-Saison abgeschlossen. Er unterschrieb für eine Saison. "Genau einen solch spielstarken Akteur wie Pat Cannone haben wir noch gesucht. Als Center ist er Denker und Lenker seiner Mannschaft sowie auch torgefährlich", sagt Wild-Wings-Manager Jürgen Rumrich zur Unterschrift des US-Amerikaners. Bevor Pat Cannone zuletzt in Ingolstadt seine erste Saison in Europa absolvierte (59 Spiele/8 Tore/32 Assists), lief er in mehr als 500 Spielen für die AHL-Klubs Binghamton Senators, die Chicago Wolves und Iowa Wild auf. Drei NHL-Spiele (für Minnesota Wild) stehen auch in seiner Vita.

Spieleretat wird erhöht

Die zweite Nachricht kommt aus dem Umfeld der Wild Wings: Die Unternehmer Gunther Müller (Helios, Schwenningen), Dino Steiner (Wehingen) und Christian Kauth (Denkingen) haben zusammen mit den Firmen Waldmann (Schwenningen) und Karl Storz (Tuttlingen) – alle bereits bisher dem Sponsorenkreis zugehörig – einen neuen Initiatorenkreis gegründet, der einen hohen sechsstelligen Betrag (bisher 5,7 Millionen Euro) noch einmal extra für den neuen Spieleretat zur Verfügung stellt. "Nach einer schwierigen vergangenen Saison wollen wir unseren Teil für eine sportliche bessere Zukunft der Wild Wings beitragen und mithelfen, die Qualität der Mannschaft zu erhöhen", erklärt Gunther Müller die Motivation, die hinter dieser Idee steht. Das finanzielle Engagement der Unternehmen soll nachhaltig sein.