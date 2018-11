Eishockey Wild Wings hoffen auf Coup gegen Mannheim

"Mannheim ist das absolute Top-Team der Liga, spielt fantastisch. Wir alle müssen an unsere Grenzen gehen, wollen wir etwas holen. Das habe ich auch den Spielern gesagt. Wie müssen zu 100 Prozent fokussiert sein", hofft Thompson auf eine Überraschung. "Und wir müssen zu Beginn der Drittel konzentrierter agieren", denkt Manager Jürgen Rumrich an die beiden frühen Gegentreffer der Augsburger in der 21. und 41. Minute. Das sei auch eine Frage der Cleverness, betont Thompson. "Wichtig ist, dass auch jeder Spieler Verantwortung übernimmt", stellt der Coach klar, der wieder auf Torwart Dustin Strahlmeier setzt. "Schwenningen hat einen neuen Trainer, ein neues System. Sie laufen mehr und spielen aggressiver", warnt Adler-Bändiger Pavel Gross seine Schützlinge.