Eishockey Wild Wings empfangen Play-off-Anwärter

Fünf Spiele haben die Wild Wings in dieser Hauptrunde noch vor sich. Auch ihr letztes Saisonziel, nicht Letzter zu bleiben, dürfte bei zehn Punkten Rückstand auf den Vorletzten aus Iserlohn kaum noch erreicht werden. In diesem Punkt ist auch Schwenningens Trainer Niklas Sundblad Realist. Der Schwede wünscht sich aber, "dass sich die Mannschaft mit Erfolgserlebnissen in den letzten Spielen noch belohnt. Die Jungs arbeiten weiter gut im Training, haben in den vergangenen Partien kämpferisch alles gegeben. Sie hätten es sich verdient." Für Sundblad ist Wolfsburg "ein sehr interessantes Team in der Liga. Sie werden nach ihrer 0:5-Niederlage am Dienstag in Köln gegen uns sehr motiviert spielen." Der Wild-Wings-Coach wird seine Angriffsreihen – im Vergleich zum Spiel in Ingolstadt – leicht verändern. Max Hadraschek (Handverletzung) fällt aus, dafür feiert Kai Herpich nach langer Krankheitspause in der vierten Reihe sein Comeback.

Die Grizzlys um den früheren Schwenninger Coach Pat Cortina brauchen in dieser Saisonphase noch jeden Punkt (nur zwei Zähler Rückstand auf den Tabellensechsten Bremerhaven), um sich direkt für die Play-offs zu qualifizieren. "Dafür arbeiten wir hart", so Cortina. Wolfsburgs Torwart Felix Brückmann zeigte sich in Köln enttäuscht darüber, "dass wir in Sachen kämpferischer Einstellung und manschaftlicher Geschlossenheit nicht das gezeigt haben, was uns zuvor ausgezeichnet hat. Dies muss wieder besser werden."