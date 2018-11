Eishockey Paul Thompson startet bei den Wild Wings

Kurz vor seiner ersten Trainingseinheit am Montag stellte er dem Team seine Grundidee vor. 75 Minuten dauerte dann die Arbeit auf dem Eis. Auf beiden Seiten war der erste Eindruck positiv: "Die Mannschaft kann auf einem hohen Niveau arbeiten, ist laufstark", so der 53-Jährige. "Der neue Trainer hat eine klare Linie und fordert viel", zeigt sich zum Beispiel Verteidiger Dominik Bittner von der Arbeitsweise Thompsons angetan.

Am Montag sprach der Neue auch individuell mit den Torhütern und den Verteidigern. Am Dienstag sind – neben zwei Einheiten – dann die Stürmer an der Reihe. "Es ist mir sehr wichtig, schnell alle Spieler gut kennenzulernen. Ich will ihnen zeigen, dass ich ihnen ein großes Vertrauen entgegenbringe." Außerdem werden die Wild Wings bei der Stürmersuche in Nordamerika dranbleiben. Der neue Coach will sich noch einen Eindruck verschaffen, welchen Angreifertyp er exakt braucht.

Play-offs bleiben das Ziel

"Dafür arbeiten wir ja täglich hart", betont Paul Thompson. Was er spielerisch sofort verändern möchte? "Mehr Aggressivität" im Spiel nach vorne – wünscht er sich nach seinen ersten Videostudien.

Auch Fußball gespielt

Der große Fan von Birmingham City spielte als Jugendlicher selbst erfolgreich in England Fußball, ehe er aber dem Eishockey den Vorzug gab. Mit 25 Jahren beendete eine schwere Rückenverletzung seine aktive Karriere. Danach schlug der Student für Sportwissenschaften die Trainer-Laufbahn ein. Wie er ein Team führt? "Hart und weich, aber vor allem fair", stellt Paul Thompson klar.