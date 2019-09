Eishockey Erster Sieg der Schwenninger Wild Wings

In den ersten Minuten waren zunächst die Chancen auf beiden Seiten Mangelware, doch Iserlohn erhöhte kontinuierlich den Druck auf das Schwenninger Tor mit dem starken Dustin Strahlmeier.

In der 29. Minute passierte es: Schwenningens Matt Carey verlor das Bully im eigenen Drittel. Die Scheibe kam zu Ryan O’Connor, der aus dem Hinterhalt abzog und das 1:0 erzielte. Eine Minute später erhielten die Gastgeber eine Bankstrafe. Die Wild Wings zogen ein cleveres Überzahlspiel über Jamie MacQueen und Patrick Cannone auf – Mike Blunden schloss zum 1:1 (32.) ab.

Die Wild Wings nutzten den Rückenwind. Nach einem aggressiven Forechecking der vierten Angriffsreihe kam der Puck zu Kapitän Mark Fraser. Dessen Schuss fälschte Max Hadraschek (34.) – in seinem ersten DEL-Spiel zu seinem ersten Treffer in der Erstklassigkeit – zum 2:1 für die Gäste ab. Der junge Stürmer freute sich über seine Doppel-Premiere und vor allem darüber, "dass wir uns im zweiten Drittel weiter gesteigert haben. Auf diesem Weg müssen wir bleiben", betonte Max Hadraschek vor dem Schlussabschnitt.

In diesem blieben die Schwenninger sehr stabil und jubelten in der 52. Minute erneut. Bei einem Konter zog Troy Bourke auf und davon und überwand Iserlohns Keeper Andreas Jenike mit einem Schuss durch dessen Schoner zum 3:1. Als Christopher Rumble bei Iserlohn in die Kühlbox musste, machte Thuresson für die Wild Wings mit dem 4:1 (60.) alles klar.

Für die Neckarstädter geht es am Sonntag (19 Uhr) daheim gegen Augsburg weiter. Tray Tuomie wurde bei den Panther Nachfolger des nach Köln gewechselten Trainers Mike Stewart. Die Schwaben schöpften viel neues Selbstvertrauen durch ihre erfolgreichen Auftritte in der Champions-Hockey-League. Sie stehen im Oktober vor dem Einzug ins Achtelfinale. Die Augsburger unterlagen vor einer Woche daheim beim Auftaktspiel München mit 1:2, gewannen dann jedoch am Sonntag in Krefeld mit 4:3 nach Verlängerung.