Eishockey 800 000 Euro sind überwiesen

Bei den Wild Wings ist seit Donnerstag auch der neue Angreifer Marius Möchel, der seit Ende Oktober für den Oberligisten Selb bereits in zehn Spielen am Puck. Er wechselte von Wolfsburg nach Schwenningen.

30 Prozent Etatkürzung

In den vergangenen Tagen ging nun auch bei den Wild Wings der erhoffte Corona-Zuschuss des Bundes über 800 000 Euro aufs Konto ein. Wenn man bedenkt, dass die (nun fehlenden) Zuschauereinnahmen normalerweise mit zwei Millionen Euro einen erheblichen Anteil des Saison-Gesamtetats einnehmen, sorgt dieser Betrag ein wenig für Entspannung. Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner wird nun auch bei den kommenden Saison-Wirtschaftszahlen etwas konkreter. Der letztjährige Gesamtetat der Schwenninger über 5,7 Millionen Euro wurde "auf rund 30 Prozent gesenkt", wie es Sandner bestätigt. Dies auch vor allem mit Hilfe des nicht unerheblichen Gehaltsverzichts der Mannschaft. Der Geschäftsführer erwartet erst einmal mit keinen weiteren Zuschüssen für die DEL-Klubs seitens der Politik. Auch glaubt er nicht daran, dass die Fernsehgelder (bis jetzt pro Saison knapp 300 000 Euro pro Klub) seitens "Magenta" für die DEL-Ligisten erhöht werden. Auch wenn es auf der Hand liegt, dass "Magenta" bei den Eishockey-Abos von der Tatsache, dass Zuschauer erst einmal nicht zugelassen werden, auf jeden wirtschaftlich profitieren wird. "Magenta hat bei jedem Spiel einen ernormen technischen Aufwand. Ich denke nicht, dass wir Klubs von eventuellen Mehreinnahmen profitieren werden", so Christoph Sandner.

Einheitliche Tests

Am Freitag haben die 14 DEL-Klubs in einer Video-Konferenz über die einheitlichen Tests gesprochen, die mit Beginn der neuen Saison ab Donnerstag in Kraft treten sollen. Klar ist, dass die Testungen intensiv und umfangreich durchgeführt werden müssen. Andererseits werden hohe Kosten entstehen, die die Klubs zu tragen haben. In der Video-Konferenz am Freitag ging es darum, allen Faktoren gerecht zu werden. "Hinsichtlich der Tests war der Magenta-Cup schon ein idealer Vorreiter, an dem wir uns jetzt hinsichtlich der Saison orientieren können", betont Christoph Sandner.

Symbolische Tickets

Die Wild Wings werden während der Saison zusätzliche Einnahmen generieren müssen. Dies mit gesonderten Aktionen.

Den Auftakt bildet die Idee "We stick together", die auch finanziell die Nachwuchs-Abteilung unterstützen soll. So können beispielsweise von den Fans symbolisch Einzeltickets zu den Heimspielen erworben werden. Unter allen Tickets werden dann attraktive Preise pro Heimspiel für die Fans verlost.