Eisdielen in Villingen

1 Cesare Gianotti befüllt hinter der Theke eine Eiswaffel in seinem Eis Café Zampolli. Foto: Elena Baur

Eis ist eine schöne und vor allem leckere Abkühlung an warmen Tagen. Neben den Klassikern wie Schokolade, Erdbeere und Vanille gibt es in den Villinger Eisdielen viele neue Sorten. Hier ist ein Überblick über die Sorten und Preise.









Link kopiert



Schöne Frühlingstage stehen vor der Tür. Könnte man mit Hinblick auf die kalten und verregneten vergangenen Wochen gar nicht denken. Zum Wochenende heißt es, mit Temperaturen um die 20 Grad Celsius, Sonnenbrille auf und ab zur Eisdiele. Doch welche Eisdiele bietet welche Lieblingseissorte den Kunden an? Und was kostet eine Eiskugel mittlerweile? Unsere Redaktion erkundigte sich bei den Eisdielen in der Villinger Innenstadt nach dem aktuellen Stand.