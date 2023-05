Der VfB Stuttgart hat am letzten Spieltag der regulären Saison der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1:1 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 33 Punkte auf dem Konto. Da am Samstagnachmittag der VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen gewonnen hat, muss der VfB in zwei weiteren Spielen noch um den Klassenverbleib kämpfen. Am Donnerstag und Montag (jeweils 20.15 Uhr/Liveticker) in die Relegation gegen den Hamburger SV oder den 1. FC Heidenheim.

Gegen die Hoffenheimer, die bereits gerettet waren und lange Zeit sehr passiv spielten, mühte sich der VfB, blieb selbst vorsichtig, kam aber in Hälfte eins zu zwei guten Chancen durch Josha Vagnoman und Serhou Guirassy. Nach der Pause erhöhten die Stuttgarter den Druck etwas, hatten Möglichkeiten, doch zunächst trafen die Hoffenheimer – wie aus dem Nichts durch Ilhas Bebou. Der VfB verstärkte dann die Offensivbemühungen, konnte aber nur noch ausgleichen. Ein Sieg hätte zum direkten Klassenverbleib gereicht.

