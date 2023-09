Der VfB Stuttgart hat am 4. Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Mainz 05 3:1 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Der VfB Stuttgart hat am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 3:1 gewonnen . Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß neun Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es den SV Darmstadt 98 in Stuttgart (22. September, 20.30 Uhr, Liveticker).

In Mainz gelang es dem VfB über weite Strecken nicht, aus seiner spielerischen Überlegenheit zwingende Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Doch mit der Umstellung auf ein 3-5-2-System und dem Umstand, dass Mainz immer weiter aufmachte, schlug der VfB noch zweimal zu.

