Einzelkritik für deutsche Handballer: Bestnoten für den Kapitän und einen Youngster

17 Linkshänder Renars Uscins rückte gegen Dänemark für Kai Häfner in die Anfangsformation und zeigte eine starke Vorstellung. Foto: IMAGO/Nordphoto/IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Die deutschen Handballer verlieren das EM-Halbfinale nach großen Kampf gegen Dänemark mit 26:29. Wir haben die von Bundestrainer Alfred Gislason eingesetzten Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.









Es hat nicht sollen sein: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft unterliegt vor 19 750 Zuschauern in der Kölner Lanxess-Arena im EM-Halbfinale dem klar favorisierten Dreifach-Weltmeister Dänemark nach großem Kampf mit 26:29 (14:12). Damit spielt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntag (15 Uhr/ARD) im Spiel um Platz drei gegen Titelverteidiger Schweden. Mit einem Sieg hätte das DHB-Team das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris sicher gebucht. Das Endspiel bestreiten um 17.45 Uhr Dänemark und Frankreich, das sich im ersten Halbfinale gegen Schweden mit 34:30 nach Verlängerung durchgesetzt hatte.