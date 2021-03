1 Am 20. März geht auch hier das Licht aus – Evelin Wandelt schließt ihren Laden. Foto: Morlok

Wie erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, schließt die Firma Multimedia-PC-Horb in der Altheimer Straße am Samstag, 20. März. Für immer.

Horb - Markus Michael Wandelt, Inhaber und Gründer der Firma, ist am 18. Dezember 2020 im Alter von 56 Jahren im Sindelfinger Klinikum gestorben. "Sein Herz hat aufgehört zu schlagen", sagte seine Witwe Evelin Wandelt im persönlichen Gespräch mit unserer Zeitung.

Vorausgegangen sei eine Behandlungs-Odyssee, bei der es zu einer Aneinanderreihung von Behandlungsfehlern kam, erinnerte sich die Witwe, die vor allem auf das Sindelfinger Ärzte-Team nicht gut zu sprechen ist.

Mit Markus Wandelt verliert Horb und die weite Umgebung einen Mann, der seinen Beruf aus Berufung ausübte. Er lebte PC und konnte so tief in die Fallstricke der unterschiedlichen Software-Anwendungen oder des Betriebssystems abtauchen wie kaum ein anderer.

Rechner in Rekordzeit wieder zum Laufen gebracht

Er war es, der so manchem Computer-Besitzer die wertvollen Daten rettete und den Rechner wieder zum Laufen brachte, und dies teilweise in Rekordzeit. Bei ihm schien Geschwindigkeit keine Hexerei zu sein, denn wenn man morgens seinen kränkelnden PC vorbeibrachte, konnte man ihn in der Regel schon am Abend desselben Tages oder aber spätestens am nächsten Tag wieder abholen.

Nach dem Tod ihres Mannes stand Evelin Wandelt vor der Frage, ob sie die 1998 gegründete Firma samt dem technischen Service, der sich neben dem Verkauf auch auf Fernwartung, Reparaturen, Sicherheit, Aufrüstung und Optimierung, Datenrettung, Netzwerk- und Interneteinrichtung und Installation von Software spezialisiert hat, allein weiterführen soll.

"Bereits bei der Beerdigung meines Mannes kamen mir die ersten Zweifel", sagt sie im Rückblick auf die Ereignisse. "Ich habe mich zwar in den vielen Jahren in die Technik reingefisselt, doch das technische Know-how meines Mannes habe ich nicht."

Zu dieser rein pragmatischen Überlegung kam auch der emotionale Moment. "Immer wenn ich in unseren Laden reinlaufe, sehe ich meinen Mann an seinem Platz sitzen und die Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit ist dann sofort wieder da."

Aus diesen Gründen hat sie sich entschlossen, ihr Ladengeschäft ab dem 20. März für immer zu schließen, wenn die Corona-Verordnungen nicht schon ab dem 17. März den Schlüssel umdrehen. Vieles an Neugeräten und Waren hat sie bereits an Großhändler verkauft, doch wer bis Ende der Woche ein Schnäppchen machen möchte, darf gerne in der Altheimer Straße vorbeischauen.

Noch bis 20. März geöffnet

Der Laden ist noch bis 20. März von Montag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 13 Uhr und am Samstag ebenfalls um diese Zeit geöffnet.

Mit Multimedia-PC schließt Horbs einziger, echter PC-Fachmarkt, der sich auf mehr als nur auf den Verkauf der neusten Technologien konzentriert hat. Horb verliert mit Multimedia-PC einen echten Dienstleister, der mehr als nur Ware anbot, denn Markus Wandelt teilte sein Wissen als Problemlöser mit jedem, der danach fragte.

Und dieses Wissen ist gerade in einer Zeit, in der die Welt fast nur noch digital miteinander kommuniziert, geradezu unbezahlbar.