Seit 1928 ist Brillen Lehmann eine angesagte Adresse, wenn es um das Thema Optik ging. Doch am Samstag, 6. April, ist Schluss. Dann wird die Filiale in der Fußgängerzone letztmals geöffnet sein. Am Donnerstag, 2. Mai, folgt die Neueröffnung in Hardt.