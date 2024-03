1 Manuel Strauch blickt glücklich auf die vergangenen 16 Jahre im Hilight zurück. Doch der Einzelhandel hat sich seither verändert. Foto: Marschal

16 Jahre lang war Manuel Strauch das Gesicht hinter dem „Hilight“, das Ende Juni für immer schließt. Seit der Eröffnung des Skateshops 2008 hat sich vor allem in Einzelhandel, aber auch im Wintersport viel verändert.









Am 30. Juni endet in der Balinger Südstadt eine Ära: Nach 16 Jahren schließt das „Hilight“. Der Laden in der Wilhelm-Kraut-Straße war mehr als nur ein Skateshop: Für Wintersportler war das „Hilight“ genauso Anlaufstelle wie Menschen, die sich mit szenetypischer Mode einkleiden möchten. „Auf der einen Seite enden 16 Jahre meines Lebens mit coolen Geschichten, die ich gerne weitergeschriebnen hätte, sagt Manuel Strauch. „Doch es gibt viele kleinere und größere Gründe, die in der Summe dazu führen, dass wir aufhören.“