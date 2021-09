4 Unter die Brause, bitte: Nach dem umpumpen der Flusssäure werden die ABC-Einsatzkräfte gründlich gereinigt. Foto: Maier

Man braucht sie glücklicherweise nicht oft – aber wenn sie gebraucht werden, sind sie da: Die ABC-Spezialisten der Feuerwehr haben am Dienstagabend nahe Rosenfeld aus einem auf einem Lastwagen befindlichen Transportcontainer laufende Flusssäure gesichert und dabei die gute Zusammenarbeit zwischen mehreren Abteilungen bewiesen. Mehr als 70 Männer und Frauen waren stundenlang im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Rosenfeld - Bei Flusssäure handelt es sich um eine hochgiftige, ätzende Flüssigkeit, die vor allem in der Industrie Anwendung findet. Eine verdünnte Version davon hatte der Lastwagen aus den Niederlanden geladen. Der Mann hatte seinen Laster am späten Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz zwischen Rosenfeld und Bickelsberg abgestellt, dort wollte er übernachten. Zur Ruhe aber kam er nicht, nachdem er seine Ladung noch einmal in Augenschein genommen hatte und dabei feststellte, dass der Tankbehälter mit der Flusssäure undicht war. Ein wenig der Flüssigkeit war auf die Ladefläche ausgelaufen, außerdem von der Ladefläche auf den Asphalt getropft. In der Folge kam es wegen des für Mensch und Umwelt gefährlichen Stoffs zu dem Großeinsatz mit Beteiligung dreier Feuerwehren.

ABC-Zug im Einsatz

Zunächst banden die Rosenfelder Kräfte die aus dem Lastwagen auf den Parkplatz gelaufene Säure ab; sie waren zudem für die Sperrung der Landesstraße sowie wegen ihrer Ortskenntnisse für die Umleitung des Verkehrs zuständig. Ebenfalls im Einsatz war der ABC-Zug der Hechinger Feuerwehr mit dem sogenannten Abrollbehälter Gefahrgut – neben Albstadt einer von zweien im Zollernalbkreis. Darin befindet sich alles, was bei solch speziellen Einsätzen benötigt wird – unter anderem die hellgrünen Chemieschutzanzüge der höchsten Schutzklasse.

Nachdem sie Atemschutzgeräte angelegt und die Anzüge übergestreift hatten, begannen die Spezialisten aus Hechingen damit, die Flusssäure aus dem kaputten Container in ein anderes Behältnis umzupumpen. Das erwies sich als diffizile Aufgabe, weil die Einsatzkräfte sich in den Anzügen nicht wie gewohnt bewegen können und sie zunächst den lecken, aber gleichwohl gesicherten Flusssäurecontainer mittels eines Hammers und eines Keils öffnen mussten.

Dekontaminationsstraße eingerichtet

Nach dieser schweißtreibenden Arbeit nahmen Feuerwehrleute aus Balingen die Hechinger in Empfang: Sie hatten auf dem Parkplatz eine sogenannte Dekontaminationsstraße eingerichtet, auf der die "grünen Männchen" abgeduscht und gereinigt wurden.

Der besondere Einsatz dauerte eine ganze Weile: Um kurz vor 18 Uhr war der Alarm eingegangen, bis gegen 23.30 Uhr waren die Feuerwehrleute vor Ort. So lange war auch die Landesstraße zwischen Rosenfeld und Bickelsberg voll gesperrt.