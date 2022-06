Einen nicht alltäglichen Einsatz absolvierte die Feuerwehr Rangendingen: Mit der Drehleiter wird ein Patient, der nur liegend transportiert werden kann, mit der Drehleiter aus der Wohnung gebracht.















Rangendingen - Am Freitagnachmittag musste bei einem Notarzteinsatz in der Oberen Gasse in Rangendingen die Drehleiter aus Hechingen zur "patientenschonenden Rettung" einer Person zu Hilfe kommen.

Nur noch liegend transportfähig

Wegen starker Schmerzen sei der Patient, zu dem der Notarzt gerufen worden war, nur noch liegend transportfähig, wie der Einsatzleiter und der stellvertretende Kommandant der Rangendinger Gesamtwehr, Tobias Hermann, berichtet. Aufgrund des zu engen Treppenhauses sei dies allerdings nicht möglich gewesen – weswegen über die Leitstelle die Feuerwehr gerufen wurde. Diese rückte mit der mit drei Mann besetzten Drehleiter aus Hechingen an und übernahm den Verletzten durch das Fenster, um ihn wohlbehalten am Boden wieder an das DRK zu übergeben.

Einsätze dieser Art selten in Rangendingen

Auch vier Einsatzkräfte der Führungsmannschaft der Rangendinger Wehr waren am Einsatzort. Deren Aufgabe bestand in der Absicherung des Einsatzortes, zuvor seien sie allerdings auch als Lotse für das Drehleiterfahrzeug an den Einsatzort zuständig, wie Hermann erklärte. Solche Einsätze seien in Rangendingen eher selten.