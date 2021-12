Einsatz in Deißlingen

1 Rettungskräfte wurden am frühen Donnerstagmorgen nach Deißlingen gerufen. Foto: Kusch/dpa

Schrecklicher Fund in Deißlingen. Im Mühlkanal wurde am Donnerstagmorgen ein lebloser Mann geborgen.















Deißlingen - Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Unglücksfall, der sich am Donnerstagmorgen in Deißlingen im Mühlkanal bei der Mittleren Mühle ereignet hat. Dort ist kurz nach 7 Uhr ein lebloser Mann im Wasser des Kanals von einem Anwohner entdeckt worden. Dieser informierte über Notruf Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst und zog den Mann aus dem Wasser.

Polizei geht von Unglück aus

Trotz sofortigen Reanimationsmaßnahmen konnte nur noch der Tod des 74-Jährigen festgestellt werden. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von einem tragischen Unglück aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.