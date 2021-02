Einsatz am Kaltenbronn Bergwacht wartet seit 14 Monaten auf Zulassung von Spezialfahrzeug

Lutz Scherer, der Geschäftsführer der Bergwacht Schwarzwald, berichtet, dass die ersten Probleme auftauchten, als die Pforzheimer Kollegen das ATV in der Goldstadt zulassen wollten. Offenbar habe die Zulassungsstelle noch einige Fragen dazu gehabt und sich ans zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe gewendet. "Irgendwann kam die Rückmeldung, dass die Zulassung gemäß des Verkehrsministeriums nicht möglich ist", berichtet Scherer.

Ehrenamtliche sind jedes Wochenende in Kaltenbronn im Einsatz

Stolperstein war offenbar die Sondersignalanlage – also Blaulicht und Martinshorn –, mit der das Quad ausgerüstet ist. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt das Regierungspräsidium (RP) dazu mit: "Für die Ausrüstung mit der Signalanlage ist eine Ausnahmegenehmigung gemäß Paragraf 70 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) erforderlich." Zuständig für die Ausnahmegenehmigung ist das RP. Dessen Pressesprecherin, Irene Feilhauer, erklärt weiter: "Im Hinblick auf ein landeseinheitliches Vorgehen hat das Regierungspräsidium die Sache dem Verkehrs- und dem Innenministerium vorgelegt."

Das Ministerium wiederum habe die Bergwacht Schwarzwald im Mai 2020 darüber informiert, dass es gemeinsam mit dem Verkehrsministerium – das für den Vollzug der StVZO zuständig sei – "im Interesse aller Beteiligten ein landesweit einheitliches Verfahren bei der Ausrüstung und Zulassung von Fahrzeugen der Bergrettungsorganisationen mit Sondersignalen etabliert werden soll".

Im Interesse der Bergwacht Schwarzwald ist es allerdings nicht, dass zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Monate ohne Zulassung vergangen sind. Denn das ATV soll auch den alten Motorschlitten, den die Pforzheimer Retter bisher im Einsatz haben, ersetzen. Im Winter nämlich sind die Ehrenamtlichen jedes Wochenende in der Bergrettungswache am Kaltenbronn, auch die Skilifte in Enzklösterle und Bad Wildbad sowie viele Loipen gehören zum Dienstgebiet, dazu Pforzheim, der Enzkreis, wie gesagt Teile des Landkreises Calw, Kaltenbronn und weitere Bereiche des Landkreises Rastatt sowie Besenfeld im Landkreis Freudenstadt.

Warum ausgerechnet die Signalanlage eines Fahrzeugs, das auf Skipisten unterwegs ist, infrage steht, das kann Scherer nicht nachvollziehen. Schließlich seien die Wintersportler mit Helm unterwegs, fahren kreuz und quer über die Piste und haben manchmal schlechte Sicht. Blaulicht und Martinshorn sind für ihn deshalb unverzichtbar, ein Rettungsfahrzeug müsse "so grell und so laut wie möglich auftreten".

Zumal die Bergwacht Schwarzwald bereits 15 ATV im Einsatz hat, zwei werden erst im vergangenen Jahr in den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Freudenstadt zugelassen, vor sechs Wochen auch noch eines in Baden-Baden – völlig problemlos. "Da hört dann das Verständnis wirklich auf", sagt der Pforzheimer Daniel Schöninger. Dass das Innenministerium die Kosten für den Kauf des Fahrzeugs zu 90 Prozent übernommen hat, macht das Verständnis der Bergwacht für die Hängepartie nicht größer.

Der große Vorteil dieser Tausendsassas: Sie fahren im Winter auf Raupen und im Sommer mit Reifen. Anders als etwa der Motorschlitten haben sie mit Straßen überhaupt keine Probleme. Und sie sind klein und wendig. "Ein ATV kommt in der Regel immer deutlich weiter als ein normales Einsatzfahrzeug", erklärt Scherer. "Gerade im Bereich Kaltenbronn ist die Bergwacht Pforzheim in diesem Corona-Winter dringend auf ein auch im Schnee voll einsatzfähiges Geländefahrzeug angewiesen, um für Notfälle rund um die Uhr im Gelände einsatzbereit zu sein. Gerade jetzt benötigen die Einsatzkräfte einwandfreie Technik und alle zur Verfügung stehenden Fahrzeuge", erklärt die Bergwacht.

Trotz aller Nachfragen in Stuttgart – auch über Landtagsabgeordnete – tut sich im vergangenen Jahr nichts. "Dann ist uns irgendwann der Kragen geplatzt", erzählt Lutz Scherer. Ergebnis war die genannte Pressemitteilung.

Kaum ist der Fall öffentlich, meldet sich das Innenministerium

Plötzlich klappt, was bisher unmöglich schien: Nur drei Tage nach der Veröffentlichung erfährt Scherer vom Landesvorsitzenden der Bergwacht Schwarzwald, dass sich das Innenministerium gemeldet hat. Das ATV soll endlich eine Zulassung erhalten.

Für die Bergwacht ist dies "ein wichtiges und notwendiges Signal, dass die Einsatzfähigkeit nicht weiter an bürokratischen Hürden scheitert". Und Lutz Scherer meint versöhnlich: "Ich will da niemandem etwas Böses unterstellen." Womöglich sei die Sache bei den Behörden irgendwie untergegangen. Scherer sieht es positiv. Zum einen seien standardisierte Regelungen zur Zulassung solcher Fahrzeuge aus Sicht der Bergwacht begrüßenswert. Zum andern freut er sich, dass das Pforzheimer ATV nun endlich zugelassen werden soll.

Einen Termin gibt es allerdings noch nicht, wie der Pforzheimer Vorsitzender Daniel Schöninger berichtet. Aber er stehe seit Montag in Kontakt mit der städtischen Zulassungsstelle. Sobald diese das Okay von oben hat, soll Schöninger einen Termin bekommen. "Ich erwarte die nächsten Tage einen Anruf, dass wir kommen können", sagt er.

Das ATV ist übrigens schon dort: Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Bergwacht zwei Garagen auf dem Gelände der Technischen Dienste nutzt. Gleich hinter der Zulassungsstelle.

Kommentar: Eine Posse

In Pforzheim steht das vielleicht berühmteste Bergwacht-Fahrzeug Deutschlands. Leider nicht, weil es sich bei einem spektakulären Einsatz bewährt hätte. Nein, das 25 000 Euro teure "ATV" fristet sein Dasein seit 14 Monaten in einer Garage – mangels Zulassung. Ein Schildbürgerstreich. Denn schuld sind ausgerechnet Regierungspräsidium, Innenministerium – das die Anschaffung zu 90 Prozent finanziert hat – und das Verkehrsressort. Sie wollen erst eine landesweit einheitliche Regelung für die Zulassung von Fahrzeugen der Bergrettungsorganisationen mit Sondersignalen. Warum in anderen Landkreisen die gleichen Fahrzeuge trotzdem zugelassen wurden? Tja. Wundersamerweise soll dies nun doch auch in Pforzheim klappen – nachdem der Fall öffentlich wurde. Immerhin kann das ATV dann endlich mit dem Schlagzeilen machen, wofür es da ist: Rettungseinsätze.