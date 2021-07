1 Aufgrund steigender Corona-Zahlen könnten sich die Regeln in den Niederlanden bald wieder ändern. Foto: imago/Mangold

Amsterdam, Rotterdam oder Nordsee – die Niederlande sind immer eine Reise wert. Aktuell gibt es aufgrund der Coronapandemie aber einige Bestimmungen für Touristen. Wir haben die Corona-Regeln zusammengestellt, die für die Anreise, den Aufenthalt und die Rückreise gelten.

Stuttgart - Ein Städtetrip nach Amsterdam oder lange weiße Sandstrände an der Nordseeküste genießen. Auch während der Coronapandemie ist eine Reise in die Niederlande möglich, denn die Grenzen in das Nachbarland sind offen. Es gibt allerdings einige Bestimmungen, die man für den Trip in die Niederlande und die Rückkehr nach Deutschland beachten muss. Wir geben einen Überblick darüber, was bei der Ein- und Ausreise gilt.

Das müssen Sie bei der Einreise beachten

Da Deutschland für die Niederlande zurzeit kein Hochrisikogebiet mehr ist, müssen Reisende aus Deutschland keinen negativen PCR- oder Antigen-Test mehr vorweisen und es wird auch nicht mehr empfohlen, sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Personen, die mit dem Flugzeug einreisen, müssen allerdings ein Formular zur Gesundheitserklärung ausfüllen. Hier müssen Reisende Angaben zu ihrem Gesundheitszustand und zu ihren Reisedaten machen.

Hier geht es zu dem Formular

Im Juli und August 2021 bietet die niederländische Regierung kostenlose Tests für Reisende an, dies gilt auch für Touristen. Zwischen dem Königreich der Niederlande und Deutschland finden zudem keine Grenzkontrollen statt. Stichprobenkontrollen sind aber möglich.

Auch Durchreisen sind möglich. Bei reinen Transitreisen durch die Niederlande ist kein negativer PCR-Test erforderlich. An den niederländischen Flughäfen gelten jedoch unterschiedliche Regelungen je nach Abreise- und Transitort.

Diese Corona-Regeln gelten in den Niederlanden

Die Niederlande hatten zum 26. Juni fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Aufgrund der steigenden Zahlen sollen diese aber bald wieder verschärft werden. Bis dahin gibt es keine generelle Ausgangssperre und auch keine Maskenpflicht im Freien. Vielmehr gelten die Grundregeln: Bei Beschwerden testen und zu Hause bleiben, Hände waschen und die Abstandsregeln einhalten.

Wo die Abstandsregel von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt die Maskenpflicht. Also beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen und Bahnhöfen, auf Flughäfen und in Flugzeugen.

Das müssen Sie bei der Rückreise beachten

Das Königreich der Niederlande ist von der Coronapandemie weiterhin stark betroffen. Doch bisher haben die deutschen Behörden die Niederlande noch nicht erneut als Risikogebiet eingestuft. Das bedeutet für Urlauber und andere Reisende auch bei ihrer Rückkehr nach Deutschland, dass sie keinen Test nachweisen oder sich in Quarantäne begeben müssen.

Eine Ausnahme ist St. Maarten: Die Zahl der Neuinfektionen beträgt in diesem überseeischen Teil der Niederlande mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb St. Maarten vom RKI als Risikogebiet eingestuft ist.

Weitere Informationen über die Rückreise nach Deutschland finden Sie auf der Website des Auswärtigen Amts.