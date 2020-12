Einkaufen trotz Lockdown Vielfältige Möglichkeiten in Freudenstadt geboten

Über 60 verschiedene Betriebe bieten laut Deniz Özkul diese Dienste an. Beim geschlossenen Handel ist nur der Lieferdienst möglich. Bei den gastronomischen Betrieben ist allerdings der Liefer- und Abholservice zugelassen. Viele Betriebe haben ihren Service weiter ausgebaut. Da der Besuch im Restaurant nicht möglich ist, kann man sich die Vielfalt an Gaumenfreuden der Freudenstädter Gastronomie für zu Hause bestellen.

Zusammenhalt wichtiger denn je

Wer mit dem Geschenkeeinkaufen spät dran ist, kann sich ebenfalls online über den Lieferservice, Telefon- oder Video-Call-Beratung, Schaufenster-Shopping bis hin zu Webshops der Betriebe in Freudenstadt informieren. (siehe Info).

Auch Freudenstädter Einkaufsgutscheine können erworben werden. Die Gutscheine im Wert von fünf, zehn und 20 Euro sind bei der Volksbank im Kreis Freudenstadt in der Loßburger Straße, bei der Kreissparkasse Freudenstadt in der Stuttgarter Straße oder im Online-Shop erhältlich. Der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung der lokalen Geschäfte in der Region sei gerade in den nächsten Wochen wichtiger denn je, betont Deniz Özkul. Eine florierende Innenstadt lebe von der kreativen Vielfalt der Geschäfte und gastronomischen Betriebe. Diese müssten in den nächsten Wochen durchhalten, damit alle vom innerstädtischen Flair im Jahr wieder profitieren können.

Info: Liefer- und Abholservice

Auf den Homepages www.freudenstadtmarketing.de sowie www.freudenstadt.de werden die Liefer- und Abholdienste in Freudenstadt immer aktuell veröffentlicht. Auch per Telefon besteht die Möglichkeit, sich unter der Nummer 07441 / 9 24 33 77 an Werktagen zwischen 10 und 14 Uhr zu informieren. Die eine oder andere Anlieferung kann auch vom Team des Vereins Freudenstadt-Marketing übernommen werden.

Auf den Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook des Vereins Freudenstadt-Marketing (@freudenstadtmarketing) gibt es regelmäßige Geschenktipps, die lieferbar sind. Diese werden auch in der TV-Präsentation im Schaufenster im Büro des Vereins in der Reichsstraße 33 gezeigt. Auch über die neue Coupinos-App können die Angebote vieler Geschäfte in Freudenstadt von zuhause aus genutzt werden.

Die Öffnungszeiten der Geschäfte des täglichen Bedarfs können übrigens auch auf der Homepage www.freudenstadtmarketing.de eingesehen werden.