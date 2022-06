1 Mag die Eingangstür auch offen stehen, so ist doch kein Leben im Innenraum zu hören. Foto: Kuster

Was ungewiss blieb, wird nun endlich klar: Die Familie Heinzelmann wird den Edeka-Laden in der Schmiedestraße nicht weiter betreiben.















Dietingen - Die Gründe dafür seien laut Bürgermeister Frank Scholz lange unklar gewesen, welcher mit den Betreibern in Kontakt stand. Nun gab er an, seien das persönliche Umfeld sowie familiäre Gründe ausschlaggebend für deren Entscheidung gewesen. "Nachdem der bisherige Markt an der Schmiedestraße in Dietingen geschlossen wurde, hat die Gemeindeverwaltung Dietingen mit dem langjährigen Betreiber Kontakt aufgenommen, um Lösungen für die künftige Nahversorgung unserer Gemeinde zu finden", heißt es in einer Stellungnahme.

Anfangs war eine Renovierung geplant

Anfang April schlossen Heinzelmanns ihren Laden – ursprünglich, um diesen zu renovieren. Die Renovierungsarbeiten sollten rund sechs Monate in Anspruch nehmen. Durch die Schließung fiel neben der Einkaufsmöglichkeit auch die Poststelle weg, die sich im selben Gebäude befand.

In einem Leserbrief vom 20. April sprachen Albert und Ingeborg Scheible ihren Mit-Dietingern Mut zu und der Familie Heinzelmann ihren Dank aus, "dass diese das Ladengeschäft attraktiver gestalten will."

Die neue Attraktivität ließ jedoch auf sich warten: Mehr als acht Wochen lang stand der Laden leer, ohne dass sich im Inneren etwas getan hätte. "Die Bevölkerung ist sehr beunruhigt", fasst Hubert Burkard, Scholz’ Vorgänger, seine Beobachtungen zusammen. Ferner machten laut Burkard Gerüchte die Runde, dass andere Supermarktketten wie Norma Einzug halten könnten.

Zu den Gerüchten wie zu weiteren Details möchte Scholz derzeit keine Angaben machen und den Abschluss der Gespräche abwarten.

