1 Im Daimler-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim geht es künftig stärker um die Elektromobilität. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nach monatelangen harten Verhandlungen ist entschieden: Das Kompetenzzentrum Elektromobilität wird im Daimler-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim angesiedelt. Der Konzern investiert kräftig. Belegschaft und Konzern sind Kompromisse eingegangen.

Stuttgart - Das Daimler-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim bekommt das Kompetenzzentrum Elektromobilität. Darauf haben sich nach monatelangen harten Verhandlungen der Betriebsrat und die Werkleitung geeinigt, wie beide Parteien mitteilen. Michael Häberle, Betriebsratschef in Untertürkheim, und Werkleiter Frank Deiß hatten seit Oktober federführend verhandelt. Der Fokus des Standorts mit insgesamt etwa 19 000 Beschäftigten liegt laut der komplexen Vereinbarung künftig auf elektrischen Antriebskomponenten – Batterien und elektrischen Antriebssystemen. Der Konzern plant demnach Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe für die Transformation des Standorts Untertürkheim, zu dem sechs Werkteile gehören. Der Standort am Neckar spielt damit in den Planungen des Konzerns, der den Bau von Elektro-Fahrzeugen in den kommenden Jahren massiv vorantreiben will, eine zentrale Rolle.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen