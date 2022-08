1 Ob der Zusatz "Hesse-Stadt" die Diebe anlockte? Nun muss vorerst eines der alten Schilder wieder seinen Dienst verrichten. Foto: Stadt Calw

"Hermann-Hesse-Stadt" steht seit wenigen Monaten auf Calws Ortsschildern zu lesen. Eines davon wurde nun geklaut.















Link kopiert

Calw - Am 17. Mai war es soweit: Alle neuen Calwer Ortseingangsschilder mit dem Zusatz "Hermann-Hesse-Stadt" hatten ihren Platz gefunden. Sowohl für auswärtige als auch ortsunkundige Autofahrer wurde somit die Verbindung zwischen dem Literaturnobelpreisträger und seiner Heimatstadt Calw sichtbar gemacht. Doch 84 Tage später, am 9. August, fehlte das erste Schild. Das gab die Stadt Calw am Montag bekannt.

Erste Autofahrer bemerkten das Fehlen des Schildes in der Leibnizstraße im Gewerbegebiet Kimmichwiesen sofort. Aufmerksame Bürger riefen sofort den Baubetriebshof an, der unverzüglich ein Ersatzschild angebracht hat.

Nicht nur ein Dumme-Jungen-Streich

"Was für manche vielleicht wie ein Scherz oder ein Dumme-Jungen-Streich aussieht, kann schwere Folgen haben, selbst dann, wenn es dadurch nicht zu einem Unfall kommt", betont Reinhard Gunzenhäuser, der Leiter vom Baubetriebshof, und ergänzt: "Strafrechtlich gesehen ist das ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, der mit Freiheitsstrafe bis fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet wird."

Ortstafeln weisen nicht nur auf den Ort, sondern automatisch auch auf die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern hin.

Für die Stadt beläuft sich der Schaden auf 500 Euro. Bis zum Eintreffen der neuen Schilder oder Wiederauffinden des gestohlenen Schildes wird nun an der südlichen Stadteinfahrt vorübergehend das alte Ortsschild die Autofahrer begrüßen.

Sachdienliche Hinweise zum Verschwinden des Ortsschildes können unter Telefon 07051/92 80 73 dem Baubetriebshof der Stadt mitgeteilt werden.