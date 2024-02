Mehrere Männer sollen Frau in Bayern vergewaltigt haben

1 Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Eine feierlicher Tag endet mit einer brutalen Attacke: Eine Frau, allein auf dem Heimweg vom Faschingszug in Schwabach, wird plötzlich von einer Gruppe Männer umringt.









Link kopiert



Schwabach - Mehrere bislang unbekannte Täter sollen im bayerischen Schwabach an der Vergewaltigung einer Frau beteiligt gewesen sein. Nach Angaben der Frau kamen ihr auf dem Heimweg von einem Faschingszug am Dienstag sechs bis sieben Männer entgegen, wie die Polizei in Mittelfranken mitteilte.