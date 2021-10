Einbruch in Villingen-Schwenningen

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in eine Firma bei Villingen-Schwenningen eingebrochen.















Villingen-Schwenningen - Die Unbekannten hebelten eine Hintertür des Betriebes in der Schluchseestraße auf und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten sie laut Polizei mehrere Räume.

Polizei sucht Zeugen

Gestohlen wurden eine Kernbohrmaschine und ein Akkuschrauber im Gesamtwert von rund 2000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.