1 Wenn es heiß ist, dann strömen zur Ferienzeit viele Besucher in den Badepark. Security-Mitarbeiter unterstützten seit 2022 das Bade-Personal. Foto: Thomas Fritsch

Security im Badepark? Das Nagolder Freibad setzt seit vergangenem Jahr auf professionelle Unterstützung von außen. Vor allem in den sozialen Medien sorgt das immer wieder für aufgeregte Kommentare. Doch wie sind die Erfahrungen wirklich?









Freibadbesuche in den Sommerferien. Für viele Kinder und Familien ist das ein echtes Muss. Der Badepark ist in diesen Wochen wieder einmal Nagolds Hauptattraktion. Ein Sommerspaß, den niemand missen will.