Es ist bereits die dritte Anlage dieser Größe für Hobby-Modelleisenbauer Wolfgang Dieringer.

Das Oberndorfer Feuerwehrhaus, eine Andeutung der „Mauser“-Werke und der Hochbrücke und Reklame für „Oberndorfer Bier“ – all das hat Wolfgang Dieringer im Keller, in klein, versteht sich. Der Ex-Altoberndorfer ist begeisterter Modelleisenbahnbauer.









„Diesen Virus hat man entweder von Kindheit an oder gar nicht“, sagt Wolfgang Dieringer lachend und gibt das Start-Signal. Enkel Rafael wählt per Tablet einen der vielen Züge aus und regelt die Gas-Intensität. Schon fährt das „Krokodil“, eine Modell-Elektrolokomotive, aus dem Schattenbahnhof unter der Schalttafel heraus und zuckelt an Wiesen, Häusern und Bäumen vorbei.